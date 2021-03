Bitcoin prekonal hranicu 50.000 dolárov. Nepodliehajte však FOMO (fear of missing out = strach z toho, že ste zmeškali vlak). Práve toto je najčastejší dôvod ako ľudia prídu o peniaze a potom predajú v panike.

V tomto článku ponúknem pár tipov pre Bitcoin nováčikov…

Bitcoin nie je spôsob ako rýchlo zbohatnúť. Je to spôsob ako pomaly neschudobnieť kvôli inflácii a neustálemu tlačeniu štátnych peňazí.

Bitcoin berte ako poistenie voči nepredvídateľným budúcim rozhodnutiam bánk alebo politikov.

Po výraznom raste (ako je tento) často prichádza korekcia, pokojne aj niekoľko desiatok percent. Či príde teraz alebo neskôr a aká bude veľká? Nikto vám to nepovie.Je to veštenie z krištáľovej gule. Kto vám tvrdí, že vie kam pôjde trh, klame.

S Bitcoinom je však dobré začať v každom období. Čo odporúčam - neberte ho ako INVESTÍCIU, pozerajte sa naň ako na SPORENIE. Pretože kedy je dobrý čas začať si sporiť a odkladať peniaze? Vždy. A už včera bolo neskoro :)

Bitcoinov je obmedzené množstvo. Nikdy nebude v obehu viac ako 21 miliónov bitcoinov. A nikto to nevie zmeniť. Aj toto je jedna z jeho vlastností, ktorá mu dáva hodnotu.

Bitcoin je deliteľný. Na 100 miliónov častí. Euro sa delí na centy, Bitcoin na satoshi. Nemusíte si kupovať celý jeden bitcoin.

Začnite pokojne v malom (50 eur mesačne) a hlavne dodržujte pravidelnosť (týždenne alebo mesačne za rovnakú sumu).

Touto stratégiou raz kúpite viac a raz menej bitcoinov a dlhodobo tak spriemerujete svoje náklady. Volá sa to DCA - Dollar Cost Averaging. Pekná vizualizácia a viac info k tomu (plus porovnanie so zlatom či americkou ekonomikou) je na dcabtc.com

Korekcie prídu a budú relatívne veľké (v porovnaní s inými aktívami) Je to prirodzené pre Bitcoin, ktorý nemá žiadnu centrálnu autoritu, čo by mohla ovplyvňovať cenu (čo je veľmi dobre) Cenu tvorí len ponuka a dopyt po ňom.

Čím viac ľuďom bude Bitcoin slúžiť a čím lepšie, tým bude jeho hodnota vyššia.

Moje odporučenie je: HODL (z anglického hold = držať a nepredať). Nepredávajte hlavne v panike. Pokračujte s pravidelným sporením aj pri poklese.

Nastavte si dlhodobý horizont, minimálne 3-5 rokov (u mňa je to 10+) Medzi tým je ťažko povedať aká bude cena.

Z dlhodobého hľadiska a s uvážením rôznych vlastností Bitcoinu je veľká pravdepodobnosť rastu ceny alebo lepšie povedané, uchovania hodnoty. Samozrejme nikto vám to nesľubuje.

S rastom ceny sa vynára množstvo podvodníkov, ktorí vás lákajú na vysoké zisky alebo svoje “nové a lepšie” kryptomeny. Míňajú veľa peňazí na marketing. Nenaleťte im.

Ruky preč od stránok, ktoré sľubujú zaručené zisky a zhodnotenie niekoľko desiatok percent mesačne.

Tiež neodporúčam zveriť svoje bitcoiny do rúk tretích “dôveryhodných” strán. Buďte svojou vlastnou bankou a majte len vy prístup k svojim peniazom.

Kde si Bitcoin nakúpiť?

Možností je veľa. Neexistuje tá najlepšia. Každá má svoje pre a proti.

3 základné piliere sú: Cena (ako lacno nakúpite), Komfort (ako rýchlo a pohodlne) a Súkromie (kto všetko bude vedieť, že ste si kúpili btc a za koľko)

Pre každého je dôležitá iná kombinácia týchto faktorov. Žiadna možnosť nákupu nemá tieto faktory na 10 z 10.

Základný prehľad a porovnanie som popísal v tejto tabuľke.

Moje odporučenie: majte na prvom mieste súkromie. Nakupovať na centralizovaných burzách ako Kraken či Coinbase je tikajúca bomba.

Riskujete tam zneužitie svojich osobných údajov, plus banka vie že si kupujete btc a za koľko a daňový úrad tiež… V budúcnosti táto info môže byť zneužitá a vaša bezpečnosť a súkromie ohrozené.

Chráňte si svoje finančné súkromie. Bitcoin vám to umožňuje. Neverili by ste aká presná profilácia je možná z transakčných dát.

Ak už aj kúpite / kúpili ste na burze, nenchávajte tam svoje bitcoiny. Ak burzu hacknú, čo sa stáva, o peniaze prídete. Vytiahnite si bitcoiny do svoje peňaženky od ktorej máte zálohu (privátne kľúče)

Bitcoin na Revolute alebo v PayPale nie je reálny bitcoin. Nemáte k nemu kľúče. Je to ako papierové zlato.

Pre nováčika je vhodný spôsob nákupu Bitcoin ATM. Ak viete používať bežný bankomat, zvládnete aj toto. Návod na nákup a predaj v bitcoin automate som popísal v tomto videu. Do 1000 eur na transakciu (na jednu adresu) si neoveruje vašu identitu. Tým si chránite svoje súkromie.

Na Slovensku ich je už cez 52 a ich lokality nájdete na tejto stránke. V BA napríklad Avion, Laurinská, Eurovea, Bory Mall, Kamenné námestie…

Kde si BTC uložiť?

Znova veľa možností. Sumy nad 500 eur odporúčam dať na tzv. hardvérovú peňaženku. Odporúčam český Trezor. (www.trezor.io) Máte neporovnateľne vyššiu bezpečnosť oproti mobilným peňaženkám alebo burzám.

Hardvérová peňaženka je asi najlepšia investícia, ktorú možete v Bitcoine urobiť (cena od 60 eur)

Na malé sumy ktoré bežne nosíte v peňaženke (do 100 eur napr) si pokojne založte mobilnú peňaženku, napr. BlueWallet. Ako si ju založiť nájdete v tomto videu.

Nezabudnite si urobiť zálohu! (12 alebo 24 anglických slov, ktoré vám peňaženka ponúkne) Keby ste menili / stratili mobil alebo Trezor, cez túto zálohu si viete obnoviť peňaženku na inom zariadení.

Zálohu nikdy nefoťte, nerobte prinstcreen ani neukladajte do mobilných poznámok. Ideál fyzicky prepísať na papier a schovať bezpečne doma. Kto má vašu zálohu, má prístup k vašim bitcoinom.

V úvode je veľa nástrah, ktorým môže nováčik podľahnúť a prísť tak o stovky až tisícky eur. Vyvarujte sa im. Na mojej stránke dusanmatuska.com/sk si stiahnite príručku najčastejších chýb nováčikov a ako sa im vyhnúť.

Ale ako hovorí kamarát Jakub - "Pamätajte si: Peniaze nie sú všetko." :)